دير الأنبا أنطونيوس يعلن عدم استقبال الزوار والرحلات والخلوات

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس للرهبان الأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير، عن عدم استقباله لأي رحلات أو زيارات أو خلوات أو حتى أسر الرهبان لحين إشعار آخر.وجاء ذلك وفق بيان رسمي من الدير حرصًا على سلامة الجميع ولضمان اقصى الظروف الاحترازية.وقال الأنبا يسطس في بيان الدير:" نصلي دائمًا من أجل سلام العالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا مصر من كل مكروه بصلوات البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".