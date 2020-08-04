6 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص بالبياضية في الأقصر

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بجوار كوبري مدينة البياضية.وتلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أثناء مرورها بالقرب من كوبري البياضية، وأسفر الحادث عن إصابة كلًا من: « زين العابدين. أ» يبلغ من العمر 28 عامًا، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، و« إيهاب. ع.ا» يبلغ من العمر 28 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و« وليد. م. ب» يبلغ من العمر 19 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و« بدري. ع.» يبلغ من العمر 25 عامًا مصاب بإغماء، و«محمود. ج. م» يبلغ من العمر 18 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و« مبارك. ا. م» يبلغ من العمر 19 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم.وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي ليتم إخضاعهم للرعاية الطبية المناسبة لوضعهم الصحي.وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة بإشراف من المحامٍ العام لنيابات الأقصر.