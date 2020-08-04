الرابط الرسمي .. نتيجة الثانوية العامة 2020 وأسماء أوائل الطلبة
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:55 ص
ينشر موقع الدستور رابط نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 20192020.
ولمعرفة النتيجة برقم الجلوس اضغط هنا https:natiga.dostor.org
ووجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، فى وقت سابق، الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى.
وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية ظهر اليوم.
وأوضحت المصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%، وأنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.
شعبة علمى علوم.
1. احمد السيد برعى 410 بنى سويف
2. أحمد عبد الناصر أسيوط 410
3. أحمد هشام عبد الباسط أسيوط
4. تسليم أحمد منفلوط أسيوط
5. جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط
6. جورج إسحاق عوض
7. رمضان نصحى فهمى الدقهلية
8. روان أحمد شبرا القاهرة
9. شهد محمد شديد القليوبية
10. صلاح الدين موسى كامل البحيرة
11. مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية
12. ياسمين أسامة رجب سوهاج
علمى رياضة.
13. عمر محمد عبد السميع القليوبية
14. عمر وائل يحى القاهرة
15. أحمد السعيد القعقاع الدقهلية
16. احمد يسرى النقرتى البحيرة
17. اشرف احمد أبو عريضة الغربية
18. أمل ياسر محمد القاهرة
19. جورج الهامى بشاى القاهرة
20. سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية
21. عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية
22. كريم محمد سعد النزهة القاهرة
23. محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية
24. محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية
25. يحيى محمد فرغلى
الشعبة الأدبية
26. علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية
27. حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة
28. ريموندة أيمن عوض الله القاهرة
29. شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية
30. إسماعيل أيمن أسيوط
31. ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة
32. اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة
33. جومانا محمد الزغبى القاهرة
34. رغدة محمد بيومى الإسكندرية
35. ريهام عماد محمد حسن الشرقية
36. سهيلة أحمد حسانين القاهرة
37. عمر صلاح الدين القاهرة
38. ندا يوسف السيد الإسماعيلية
مدارس المكفوفين
39. سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة
مدارس الدمج التعليمى
40. الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج
مدارس المتفوقين
41. محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية
ولمعرفة النتيجة برقم الجلوس اضغط هنا https:natiga.dostor.org
ووجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، فى وقت سابق، الشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى.
وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية ظهر اليوم.
وأوضحت المصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%، وأنه تم مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.
اسماء أوائل الثانوية العامة 2020
شعبة علمى علوم.
1. احمد السيد برعى 410 بنى سويف
2. أحمد عبد الناصر أسيوط 410
3. أحمد هشام عبد الباسط أسيوط
4. تسليم أحمد منفلوط أسيوط
5. جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط
6. جورج إسحاق عوض
7. رمضان نصحى فهمى الدقهلية
8. روان أحمد شبرا القاهرة
9. شهد محمد شديد القليوبية
10. صلاح الدين موسى كامل البحيرة
11. مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية
12. ياسمين أسامة رجب سوهاج
علمى رياضة.
13. عمر محمد عبد السميع القليوبية
14. عمر وائل يحى القاهرة
15. أحمد السعيد القعقاع الدقهلية
16. احمد يسرى النقرتى البحيرة
17. اشرف احمد أبو عريضة الغربية
18. أمل ياسر محمد القاهرة
19. جورج الهامى بشاى القاهرة
20. سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية
21. عبد العاطى سلطان عيسى رحاب الغربية
22. كريم محمد سعد النزهة القاهرة
23. محمد أحمد فوزى محمد محمد الدقهلية
24. محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية
25. يحيى محمد فرغلى
الشعبة الأدبية
26. علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية
27. حبيبة محمود محمد عبدالله القاهرة
28. ريموندة أيمن عوض الله القاهرة
29. شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية
30. إسماعيل أيمن أسيوط
31. ألاء حمدى عبد المطلب القاهرة
32. اية تامر شوقى إبراهيم القاهرة
33. جومانا محمد الزغبى القاهرة
34. رغدة محمد بيومى الإسكندرية
35. ريهام عماد محمد حسن الشرقية
36. سهيلة أحمد حسانين القاهرة
37. عمر صلاح الدين القاهرة
38. ندا يوسف السيد الإسماعيلية
مدارس المكفوفين
39. سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة
مدارس الدمج التعليمى
40. الزهراء عبدالله احمد عبدالله سوهاج
مدارس المتفوقين
41. محمد يسرى عبداالله الصادق برج العرب الإسكندرية