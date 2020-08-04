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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: 15 ألف راكب انخفاض في حركة المطار بعد حظر الطيران

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:53 ص
أحدى مطارات الكويت
أحدى مطارات الكويت
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أعلن مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية منصور الهاشمي، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال يومين بلغ 4271 مسافرا، بدلا من 20 ألفا السعة اليومية للمطار قبل تطبيق قرار حظر الطيران التجاري مع 31 دولة ابتداء من يوم السبت الماضي.

وأضاف الهاشمي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن عدد الركاب المسافرين خلال اليومين الأولين من فتح مطار الكويت الدولي، بلغ 2845 راكبا مغادرا،ً و1426 راكبا قادمًا إلى الكويت، فيما بلغ عدد الركاب الذين غادروا الكويت منذ 16 مارس الماضي، وحتى 31 يوليو الماضي، 203 آلاف و967 مسافرا.

وأشار إلى أن مطار الكويت على أهبة الاستعداد منذ الأول من أغسطس الجاري، لدخول المرحلة الأولى من التشغيل التجاري للمطار بنسبة 30%، بواقع 10 آلاف مغادر وقادم يوميا، عبر 100 رحلة حتى 31 يناير المقبل؛ حيث تم الانتهاء من تجهيزات الحواجز الزجاجية على الكاونترات، مع الحرص على التباعد الجسدي، والحد من التعامل بالأوراق والمستندات.

وأكد الهاشمي، أنه لن يسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول الـ31 المشمولة بقرار حظر الدخول إلى الكويت، سواء كان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول، أو عبر رحلات (ترانزيت) من دولة أخرى غير مشمولة، ما لم يستقروا في دولة الترانزيت 14 يومًا، ثم إجراء (بي سي آر) فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتقديم شهادة معتمدة تثبت خلوه من المرض، على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة وحتى تاريخ وصوله إلى الكويت.

وكانت (الطيران المدني) الكويتية، قد أعلنت السبت الماضي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى الفيروس المستجد، موضحة أن القرار يشمل الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنجلاديش والفلبين‏ وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا، نيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ولبنان ومصر وهونج كونج وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.

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