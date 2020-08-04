قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس فظهور نتائجهم النهائية خلال هذه الساعات، والتي تعتمد بعد انتهاء موسم عيد الأضحي المبارك و ذلك حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وقال وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح اختبارات الصف الثالث الثانوي ، مؤكدًا أن كافة الشكاوى التي أعرب عنها الطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح ، مشيرًا الي أن عملية التصحيح تتم بدقة دون تمييز وفق معايير و نظم ثابتة حتى يحصل كافة طلاب الجمهورية علي حقوقهم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي

ويقدم لكم موقع " الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية :





- يجب تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: natiga.dostor.org





-ثم يتم تسجيل بيانات الطالب من الأسم ورقم الجلوس في الخانات المحددة .

- يقوم الطالب بالضغط علي زر البحث ، و في خلال دقائق يحصل الطالب علي نتيجته بشكل كامل .





و علي صعيد آخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بداية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، بداية من الشهر المقبل ، تجدر الإشارة الي أن الكليات التي تحتاج الي اختبارات قدرات هي كلية فنون جميلة، و كلية فنون تطبيقية، و كلية التربية الموسيقية ، وكلية التربية الرياضية ، و كلية الأعلام ويعد أحد شروط الالتحاق بتلك الكليات هو اجتياز الاختبارات الخاصة بها نظرًا لطبيعة الدراسة بها التي تتطلب توافر بعض القدرات والمواهب الخاصة و الفريدة من نوعها .





ومن خلال خدمة التنسيق الإليكتروني يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عبر الموقع التالي : www.tansik.egypt.gov.eg





جدير بالذكر أنه عند اداء الاختبارات الخاصة بالقدارات يجب توافر رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وايضًا صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات القدرات المقرر اجتيازها ، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات .





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