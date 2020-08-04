قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:57 ص
ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس فظهور نتائجهم النهائية خلال هذه الساعات، والتي تعتمد بعد انتهاء موسم عيد الأضحي المبارك و ذلك حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
وقال وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح اختبارات الصف الثالث الثانوي ، مؤكدًا أن كافة الشكاوى التي أعرب عنها الطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح ، مشيرًا الي أن عملية التصحيح تتم بدقة دون تمييز وفق معايير و نظم ثابتة حتى يحصل كافة طلاب الجمهورية علي حقوقهم.
نتيجة الصف الثالث الثانوي
ويقدم لكم موقع " الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية :
- يجب تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: natiga.dostor.org
-ثم يتم تسجيل بيانات الطالب من الأسم ورقم الجلوس في الخانات المحددة .
- يقوم الطالب بالضغط علي زر البحث ، و في خلال دقائق يحصل الطالب علي نتيجته بشكل كامل .
و علي صعيد آخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بداية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، بداية من الشهر المقبل ، تجدر الإشارة الي أن الكليات التي تحتاج الي اختبارات قدرات هي كلية فنون جميلة، و كلية فنون تطبيقية، و كلية التربية الموسيقية ، وكلية التربية الرياضية ، و كلية الأعلام ويعد أحد شروط الالتحاق بتلك الكليات هو اجتياز الاختبارات الخاصة بها نظرًا لطبيعة الدراسة بها التي تتطلب توافر بعض القدرات والمواهب الخاصة و الفريدة من نوعها .
ومن خلال خدمة التنسيق الإليكتروني يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عبر الموقع التالي : www.tansik.egypt.gov.eg
جدير بالذكر أنه عند اداء الاختبارات الخاصة بالقدارات يجب توافر رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وايضًا صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات القدرات المقرر اجتيازها ، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات .
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