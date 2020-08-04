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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس استعلامك عندنا نتائج الثالث

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:57 ص
نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الثانوي
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 ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس فظهور نتائجهم النهائية خلال هذه الساعات، والتي تعتمد بعد انتهاء موسم عيد الأضحي المبارك و ذلك حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

 نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

 وقال وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح  اختبارات الصف الثالث الثانوي ، مؤكدًا أن كافة الشكاوى التي أعرب عنها الطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح ، مشيرًا الي أن  عملية التصحيح تتم بدقة  دون تمييز وفق معايير و نظم ثابتة حتى يحصل كافة طلاب الجمهورية  علي حقوقهم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي

 ويقدم لكم موقع " الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية : 

- يجب تسجيل الدخول  علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: natiga.dostor.org

-ثم يتم تسجيل بيانات الطالب من الأسم ورقم الجلوس في الخانات المحددة . 
- يقوم الطالب بالضغط علي زر البحث ،  و في خلال دقائق يحصل الطالب علي نتيجته بشكل كامل .

و علي صعيد آخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  عن بداية اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020، للكليات التي يشترط اختبارات قدرات، بداية من الشهر المقبل ، تجدر الإشارة الي أن الكليات التي تحتاج الي اختبارات قدرات هي كلية فنون جميلة، و كلية فنون تطبيقية، و كلية التربية الموسيقية ، وكلية التربية الرياضية ، و كلية الأعلام  ويعد أحد شروط الالتحاق بتلك الكليات هو اجتياز الاختبارات الخاصة بها نظرًا لطبيعة الدراسة  بها التي تتطلب توافر بعض القدرات والمواهب الخاصة و الفريدة من نوعها . 

ومن خلال خدمة التنسيق الإليكتروني يتم  تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عبر  الموقع التالي :   www.tansik.egypt.gov.eg

جدير بالذكر أنه  عند اداء الاختبارات الخاصة بالقدارات يجب توافر رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وايضًا  صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات القدرات المقرر اجتيازها ، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات .

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