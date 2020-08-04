قائد جديد للدرك الوطني في الجزائر

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما اليوم الثلاثاء بتعيين العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني.وذكر تلفزيون "النهار" الجزائري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم تعيين العميد قواسمية خلفا للواء عبد الرحمان عرعار الذي أحيل إلى التقاعد.ووفق التلفزيون، جرى تعيين علي وولحاج يحيى رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني.