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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:45 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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أكد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية الشيخ محسن أبوالقاسم، انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية "القسم العلمي" بمادة الصرف اليوم الثلاثاء، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال أبوالقاسم- في تصريح اليوم الثلاثاء- إن الامتحانات تجرى في هدوء تام باللجان كافة دون شكوى مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والرعاية الطبية، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب، كما أن جميع اللجان مؤمنة تأمينًا كاملًا، وأن كافة الخدمات متاحة من كهرباء ومياه وغيرها.

وأشار إلى أنه قد اختتمت قبل العيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالنسبة للقسم الأدبي، لافتًا إلى أن عدد طلاب القسم العلمي يبلغ 155 طالبًا وطالبة موزعين على 8 لجان في كل من (العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، ووسط سيناء)، وأن الامتحانات مستمرة حتى بعد غد.

من جهة أخرى، أعلنت المنطقة الأزهرية عن القرار الصادر من إدارة شئون العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، والذي يتضمن عودة جميع العاملين الحاصلين على الإجازات الاستثنائية للأسباب المرضية المزمنة (السكر والضغط) والحوامل إلى العمل بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، وأن تبقى في الإجازة الاستثنائية السيدات التي ترعى أطفالًا أقل من 12 عامًا والسيدات التي لديها طفل من ذوي الهمم.

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