«الزراعة»: 6 آلاف جمعية لرصد التعديات على أملاك الدولة (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك 6 آلاف جمعية زراعية تغطي ربوع مصر تتولى مهمة رصد أي مخالفات أو تعديات على الرقعة الزراعية (أملاك الدولة)، وتبلغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لمنع التعدي.وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم رصد 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية هذا العام وتمت إزالتها بالكامل، بينما تم رصد 391 حالة مخالفة العام الماضي، وتمت إزالة ما يقرب من 295 حالة.أكد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الجهود للوقوف على التوصيات الخاصة بـ التصدي للتعديات على الأرض الزراعية، وأهمية تنشيط حملات الإزالة والمرور الميداني خصوصا خلال أيام الإجازات الرسمية.