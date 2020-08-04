رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ270 مليون شلن.. الاتحاد الأوروبي يدعم كينيا لمكافحة كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:34 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الكينية أنها تلقت من الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 270 مليون شلن كيني؛ لتعزيز جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال متحدث باسم الحكومة الكينية، اليوم الثلاثاء، إن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر المفوضية الأوروبية السامية للمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية سيتم توجيهها إلى (نيروبي) عبر مكتب منظمة الصحة العالمية في كينيا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية - في بيان لها بهذا الشأن - إلى أنها ستستخدم هذه المنحة لدعم جهود الحكومة الكينية للسيطرة على انتشار الوباء، لافتة إلى أن هذه الأموال ستستخدم لتدريب الأطقم الطبية في خطوط المواجهة المباشرة مع المصابين بفيروس كورونا على مستوى البلاد وتعزيز الجهود الحكومية الجارية لمكافحة وباء كورونا ودعم الفرق الطبية في مقاطعات كينيا الـ47.

وأضاف أن التمويل سيوجه أيضًا لدعم أنشطة الاتصال المتعلقة بالمخاطر ومشاركة منظمات المجتمع المدني في المناطق التي جرى تحديدها على أنها بؤر لتفشي الوباء، ومن بينها مومباسا ونيروبي وكيليفي والمناطق الحدودية.

ولفت بيان منظمة الصحة العالمية إلى أن الاستراتيجيات المستخدمة من أجل توعية ملايين الكينيين تشمل بث رسائل باللغات المحلية في 21 محطة إذاعية ووسائل إعلام أخرى من أجل السعي لإحداث تغيير في سلوك المواطنين واتباع ارشادات الصحة العامة، لاسيما بعد تجاهل الكينيين مؤخرا تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، علاوة على عدم ارتداء السكان أقنعة الوجه في الأماكن العامة ببعض المقاطعات.

وأكد أن مكتب منظمة الصحة العالمية سينشر موظفين إضافيين في 47 مقاطعة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.

من جانبه، أكد سيمون موردو سفير الاتحاد الأوروبي لدى كينيا أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية في هذه الأوقات الصعبة سيساعد على وقف انتشار هذا الوباء.. مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يشارك منظمة الصحة العالمية في تقديم الدعم والمشورة إلى كينيا في هذه اللحظة الحرجة بشأن فيروس (كوفيد ـ 19) انطلاقا من خبرتها في هذا المجال.

موضوعات متعلقة

أون لاين.. «شوقى» يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

أون لاين.. «شوقى» يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات..كن أول من يعرف النتيجة اليوم

خبير: نعل حذاء الركض يجب أن يكون تصحيحيا

62 % من المصابين بأعراض شبيهة بالبرد يذهبون للعمل باليابان

5 علاجات طبيعية للتخلص من الصداع

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد