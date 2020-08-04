حريق في منطقة صناعية بإيران

ذكر التليفزيون الإيراني أن حريقًا اندلع في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران اليوم الثلاثاء، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.وقال التليفزيون: "الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح لا يوجد قتلى أو جرحى، رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق".