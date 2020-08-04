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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 توصيات من «الزراعة» لمزارعي القطن في أغسطس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:28 ص
القطن
القطن
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في:

- إحكام الري خلال هذه الفترة في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف، ويفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.

- عدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.

- يراعى أن تكون آخر رية "الفطام" عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعى بنسبة 15 – 20 %.

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