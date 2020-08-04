3 توصيات من «الزراعة» لمزارعي القطن في أغسطس
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:28 ص
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أغسطس.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في:
- إحكام الري خلال هذه الفترة في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف، ويفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.
- عدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.
- يراعى أن تكون آخر رية "الفطام" عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعى بنسبة 15 – 20 %.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في:
- إحكام الري خلال هذه الفترة في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف، ويفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة.
- عدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات.
- يراعى أن تكون آخر رية "الفطام" عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعى بنسبة 15 – 20 %.