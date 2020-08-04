كيفية الحصول عليها بشكل تفصيلي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من موقع الدستور













ويتم تصحيح المواد التي ينتهي الطلاب من امتحانها وذلك بعد أيام أو ساعات قليلة من نهاية المادة الذي انتهوا منها، على أن تظهر نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من جميع امتحان مواد الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2019، الكامل من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد الكامل للدرجات.ومن هذا الجانب، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف تظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.