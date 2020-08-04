كيفية الحصول عليها بشكل تفصيلي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من موقع الدستور
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:24 ص
أحمد عاشورطباعة
توفر جريدة "الدستور" لقراءها نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تظهر النتيجة بحد أقصى خلال الساعات المقبلة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وقد تمت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات أمس الإثنين.
يمكن لجميع متابعي "الدستور" الاطلاع على تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الذي توضحها في السطور التالية.
يمكن لجميع الطلاب والطالبات المنتظرين نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، أن يستخدموا رابط التسجيل إلكترونياً للإستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال الضغط هنا.
وسوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء كما أكدت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور، من خلال رابط التسجيل سوف يحصل الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 من خلال رسالة على حسابه الإلكتروني بكامل درجاته في جميع المواد، ومن خلال هذه الخدمة توفر الوزارة على المواطنين الوقت والعبيء للحصول على النتيجة.
تقدم الدستور خدمة لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط
جدير بالذكر أنه بدأت امتحانات الثانوية العامة في يوم 21 يونيو من عام 2020 وينتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم 21 يوليو حيث يؤدى الطلاب في آخر يوم مادة الجبر والهندسة الخاصة بطلاب الشعبة الرياضية، وينتهي طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية من الامتحانات يوم 19 يوليو بتأدية مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من الصف الثالث الثانوي.
ومن هذا الجانب، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف تظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم
يمكن لجميع متابعي "الدستور" الاطلاع على تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الذي توضحها في السطور التالية.
يمكن لجميع الطلاب والطالبات المنتظرين نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، أن يستخدموا رابط التسجيل إلكترونياً للإستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال الضغط هنا.
للحصول على النتيجة برقم الجلوس تابع من هنا
وسوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء كما أكدت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور، من خلال رابط التسجيل سوف يحصل الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 من خلال رسالة على حسابه الإلكتروني بكامل درجاته في جميع المواد، ومن خلال هذه الخدمة توفر الوزارة على المواطنين الوقت والعبيء للحصول على النتيجة.
تقدم الدستور خدمة لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020
جدير بالذكر أنه بدأت امتحانات الثانوية العامة في يوم 21 يونيو من عام 2020 وينتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم 21 يوليو حيث يؤدى الطلاب في آخر يوم مادة الجبر والهندسة الخاصة بطلاب الشعبة الرياضية، وينتهي طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية من الامتحانات يوم 19 يوليو بتأدية مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من الصف الثالث الثانوي.
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ويتم تصحيح المواد التي ينتهي الطلاب من امتحانها وذلك بعد أيام أو ساعات قليلة من نهاية المادة الذي انتهوا منها، على أن تظهر نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من جميع امتحان مواد الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2019، الكامل من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد الكامل للدرجات.
ومن هذا الجانب، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف تظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.