رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كيفية الحصول عليها بشكل تفصيلي نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من موقع الدستور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:24 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
أحمد عاشور
طباعة
توفر جريدة "الدستور" لقراءها نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تظهر النتيجة بحد أقصى خلال الساعات المقبلة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، وقد تمت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات أمس الإثنين.


نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم


يمكن لجميع متابعي "الدستور" الاطلاع على تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الذي توضحها في السطور التالية.

يمكن لجميع الطلاب والطالبات المنتظرين نتيجة الثانوية العامة لعام 2020، أن يستخدموا رابط التسجيل إلكترونياً للإستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال الضغط هنا.


للحصول على النتيجة برقم الجلوس تابع من هنا


وسوف يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء كما أكدت وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور، من خلال رابط التسجيل سوف يحصل الطلاب والطالبات على نتيجة الثانوية العامة لعام 2020 من خلال رسالة على حسابه الإلكتروني بكامل درجاته في جميع المواد، ومن خلال هذه الخدمة توفر الوزارة على المواطنين الوقت والعبيء للحصول على النتيجة.


تقدم الدستور خدمة لقرائها من الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط 


تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020


جدير بالذكر أنه بدأت امتحانات الثانوية العامة في يوم 21 يونيو من عام 2020 وينتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم يوم 21 يوليو حيث يؤدى الطلاب في آخر يوم مادة الجبر والهندسة الخاصة بطلاب الشعبة الرياضية، وينتهي طلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية من الامتحانات يوم 19 يوليو بتأدية مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من الصف الثالث الثانوي.

تابع أيضاً:



ويتم تصحيح المواد التي ينتهي الطلاب من امتحانها وذلك بعد أيام أو ساعات قليلة من نهاية المادة الذي انتهوا منها، على أن تظهر نتيجة الثانوية العامة فور الانتهاء من جميع امتحان مواد الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2019، الكامل من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد الكامل للدرجات.

ومن هذا الجانب، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي سوف تظهر بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

نسب نجاح نتيجة الثانوية العامة 2020

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الآن على موقع وزارة التربية والتعليم

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

أون لاين.. «شوقى» يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

اعترافات مديحة كامل.. لماذا تكره الزواج وأدوار الإغراء و«النساء المستقلات»؟

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

نجم الساعة

تدريبات نفسية قاسية.. كيف تستعد مديحة كامل لأدوارها بالامتناع عن هذه الأشياء؟

منوعات

استعلم فورا.. نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠ بالدرجات..كن أول من يعرف النتيجة اليوم

خبير: نعل حذاء الركض يجب أن يكون تصحيحيا

62 % من المصابين بأعراض شبيهة بالبرد يذهبون للعمل باليابان

5 علاجات طبيعية للتخلص من الصداع

مقالات الرأي
ماجد حبته
بقاء أردوغان = خراب تركيا
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
المزيد

الثقافة

الثقافة الفلسطينية تنعى الكاتب والناقد محمد أسعد

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد