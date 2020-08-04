أون لاين.. «شوقى» يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة

يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد قليل، ويعلن أسماء الأوائل بالثلاث شعب، ومن المقرر أن يقوم بالاتصال بأوائل الثانوية العامة لإبلاغهم.وأكد وزير التعليم، أنه ستتم إتاحة النتيجة لجميع الطلاب، في الساعة الثانية ظهرًا على موقع الوزارة.ومن المقرر أن يوجه الدكتور طارق شوقي رسالة ستبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائهم من نجاح وتفوق في امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.