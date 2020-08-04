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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

روسيا تبدأ اختبار اللقاح التجريبي ضد كورونا على الأطفال 2021

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:12 ص
طفل مصاب بكورونا
طفل مصاب بكورونا
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كشف مدير مركز "غامالي" الروسي للأبحاث ألكسندر جينتسبورج، عزم المركز البدء في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على الأطفال في الفترة من يناير إلى فبراير من العام المقبل.

وقال مدير المركز ألكسندر جينتسبورج "نحضر مجموعة الوثائق اللازمة الآن، فالمعهد لم يقم بتجارب على الأطفال من قبل".. مضيفًا "نحضر الوثائق بالمشاركة مع أطباء الأطفال ثم ستقدم إلى وزارة الصحة، وبعد ذلك سنتمكن من إجراء التجارب لكن فقط بعد إنهاء التجارب على البالغين والكبار في السن".

وأوضح أن الاختبار سيبدأ في فصل الشتاء، لأن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا على البالغين تستغرق حوالي خمسة أشهر.

وكانت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريب نادزور"، قد ذكرت في وقت سابق، أنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية.. مشيرة إلى أن لقاحًا واحدًا طوّره مركز "غامالي" اجتاز تجارب سريرية على المتطوعين.

ومن المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا في شهر أكتوبر القادم على أن يكون للمعلمين والأطباء الأولوية.

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