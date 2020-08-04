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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يستأنف الرحلات الجوية السبت لـ5 دول

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:12 ص
الأردن
الأردن
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أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها الجوية إلى إيطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلند في الأيام المقبلة بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخطوط الملكية على موقعها الرسمي إنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارا من السبت، وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي وماليزيا وتايلند في الأول من سبتمبر المقبل.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو أعلن في 26 من يوليو الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفت "خضراء" اعتبارا من الخامس من أغسطس.

وقد حددت الحكومة الأردنية الشهر الماضي قائمة بـ"الدول الخضراء"، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها.

وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن. وتشمل لائحة "الدول الخضراء" النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنروج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

وأوضح مستو أن "القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوما، إنما هناك إجراءات منها فحص البي سي آر قبل المغادرة"، مشيرا إلى أن "قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين".

وكان وزير النقل الأردني خالد سيف أكد الشهر الماضي أن "وزارة الخارجية الأردنية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها".

وبحسب الوزير فإن "المسافر القادم للأردن سيتعهد بأنه قد قضى 14 يوما في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 الآف دينار (أكثر من 14 ألف دولار) إذ تبين أن المعلومات غير دقيقة"، مشيرا إلى أن "الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة".

وعلقت السلطات الأردنية في 17 مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من عشرين ألف أردني كانوا عالقين في الخارج، كما تمت إعادة نحو 25 ألف عربي وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.

ومازال الأردن بمنأى نسبيا عن تفشي واسع للوباء مع تسجيله 1218 إصابة مؤكدة بالفيروس و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

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