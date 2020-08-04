حبس متهمين في مشاجرة لخلافات الجيرة بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات جيرة في حلوان، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وإصابة شخصين في منطقة حلوان.على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من 4 عاطلين وعامل بالأسلحة البيضاء، وتمكنت قوات الأمن من القبض على طرفي المشاجرة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وأمرت النيابة بحبسبم 4 أيام على ذمة التحقيقات.