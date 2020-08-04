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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهمين في مشاجرة لخلافات الجيرة بحلوان

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:10 ص
مشاجرة
مشاجرة
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات جيرة في حلوان، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وإصابة شخصين في منطقة حلوان.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من 4 عاطلين وعامل بالأسلحة البيضاء، وتمكنت قوات الأمن من القبض على طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وأمرت النيابة بحبسبم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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