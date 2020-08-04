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محمد العسيري
الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في فيتنام لـ652

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أعلنت فيتنام عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 652 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 10 حالات إصابة جديدة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و68 عامًا، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 6 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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