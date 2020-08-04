ارتفاع إصابات كورونا في إيطاليا لـ 248 ألفا و229

بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد19-) في إيطاليا 248 ألفا و229 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35166 حالة، في حين تعافى 200 ألف و589 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 26 أسبوعا تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.