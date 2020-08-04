30 آلية تركية تدخل منطقة «خفض التصعيد» في سوريا

استقدمت القوات التركية مزيدًا من التعزيزات اللوجستية والعسكرية، نحو مواقعها ضمن منطقة "بوتين- أردوغان"، حيث دخل رتل جديد بعد منتصف ليل الإثنين- الثلاثاء، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمالي إدلب، ويتألف الرتل من نحو 30 آلية، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 5135 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 8470 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 11500 ألف جندي تركي.