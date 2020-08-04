ارتفاع إصابات كورونا في إسبانيا لـ297 ألفا و54

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 297 ألفا و54 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28472 حالة.وقد تعافى 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا