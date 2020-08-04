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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم» تُهنئ نعمت شفيق لمنحها العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:01 ص
نعمت شفيق
نعمت شفيق
وفاء علي
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أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتورة نعمت شفيق، لتهنئتها على منحها العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني، والذي يعد إنجازًا جديدًا للمرأة المصرية في الخارج يضاف لما يحققه المصريون حول العالم من نجاحات متعاقبة في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن مدى فخرها واعتزازها بما قدمته الدكتورة نعمت شفيق من جهود خلال السنوات الماضية استحقت عليها العضوية الدائمة بمجلس اللوردات البريطاني من قبل ملكة إنجلترا، وعليه ستُمنح شفيق لقب "البارونة"، كما سيُمنح أبناؤها ألقابًا شرفية كغيرها من عضوات المجلس من السيدات.

وقالت وزيرة الهجرة إن نعمت شفيق تعد نموذجًا مثاليًّا ومشرّفًا للمرأة المصرية بالخارج التي دائمًا ما تمثل القدوة وتؤكد ما يقدمه المصريون بالخارج من نفع للمجتمعات التي يعيشون بها.

كما أعربت الدكتورة نعمت شفيق، خلال حديثها مع وزيرة الهجرة، عن اعتزازها الشديد بمصريتها، مؤكدة أنها تضع مصر دائمًا نصب أعينها، إذ إن ما تحققه من نجاحات يعود الفضل فيه لبلدها الأم التي عاشت على أرضها وتأثرت بثقافتها وحضارتها الضاربة في جذور التاريخ.

جدير بالذكر أن الدكتورة نعمت طلعت شفيق- والمعروفة في بريطانيا باسم "مينوش"- هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية وغيرهما.

وتقود الدكتورة نعمت شفيق الآن مدرسة الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، كما كانت تشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي ومن قبلهما كانت أصغر نائب سنًّا للبنك الدولي.

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