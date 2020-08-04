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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق متولي: «دراجتك صحتك» تغير ثقافة المصريين تجاه الرياضة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:50 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الدولة بصحة المواطنين، وتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين باستخدام الدراجات منذ عام 2014، وإطلاق وزارة الشباب والرياضة مبادرة "دراجتك صحتك" في مرحلتيها الأولى والثانية والتي توفر من خلالها الوزارة الدراجات الهوائية بأسعار مدعمة لتشجيع المواطنين على شرائها والإقبال عليها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في المجتمع.

وأوضح متولي، في بيان له أن عديد من دول العالم تعتمد على استخدام الدراجات أكثر من السيارات، نظرا للعديد من الفوائد التي تحققها، وعلى رأسها حل أزمة الزحام المروري والإقبال والتكدس على المواصلات العامة التي تشهده البلاد بشكل يومي، كما أنها وسيلة سهلة الاستخدام ورياضية أكثر من ركوب سيارة أو المواصلات.

وأضاف أن اعتماد فئة كبيرة من المواطنين على الدراجات سيخفض كثيرًا من تكاليف وقود السيارات وسيعود بالنفع على البيئة والتقليل من نسبة حوادث الطرق، إلى جانب تسهيل المواصلات بالنسبة للأشخاص التى لا تستطيع ركوب الدراجات من كبار السن، وغيرها من المميزات الهائلة التى سيوفرها انتشار الفكرة بجانب السيارات التى يمكن أن نستخدمها فى المسافات البعيدة، مطالبا بتوفير الطرق المخصصة للدراجات في مصر، منعًا لوقوع الحوادث والكوارث أثناء السير بها في الشوارع والطرقات.

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