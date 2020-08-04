صحيفة إماراتية: السعودية حققت نجاحًا باهرًا في تنظيم مناسك الحج

تناولت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الثلاثاء، النجاح الباهر الذي حققته المملكة العربية السعودية في تنظيم مناسك الحج رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها، والتي تسببت في إلغاء آلاف المناسبات حول العالم لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قائلة إن السعودية قبلت التحدي، وأصرت على إتمام مناسك لها دلالة دينية ومعنوية لدى 1.5 مليار مسلم حول العالم، حيث أرادت المملكة ألا تخذلهم.وأوضحت الصحيفة- في افتتاحيتها تحت عنوان "حج استثنائي ونجاح مشهود"- النتائج المبهرة التي حققتها السعودية من حيث دقة تنظيم الحشود في المناسك والطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار، وما تخلله من المحافظة على التباعد في كل شعيرة من الشعائر، مشيرة إلى أن هذا التنظيم كان له الأثر الإيجابي من حيث عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في صفوف الحجاج، فضلًا عن عدم تسجيل أي حوادث عرضية تُذكر أثناء أداء المناسك.