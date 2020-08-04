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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يستعرض تحويلات الشوارع لتقليل الكثافة المرورية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:49 ص
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية مساء أمس، تفقد خلالها عددا من الشوارع والميادين بمدينة شبين الكوم رافقه خلالها رئيس حي غرب، ورئيس حي شرق شبين الكوم والمستشار الهندسي للمحافظة ووكيل إدارة المرور.

يأتي هذا في إطار اهتمام المحافظ بالارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة ورفع كفاءة وتطوير الميادين العامة والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإضفاء مظهرًا جماليًا يليق بمكانة المنوفية.

واستعرض المحافظ ميدانيًا عدد من المقترحات المرورية وعدد من التحويلات المقترحة لاتجاهات بعض الشوارع لتقليل الكثافة المرورية واستيعاب الضغط المتزايد على بعض المناطق بمدينة شبين الكوم بما يوفر الانسياب المروري وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

وكلف المحافظ المستشار الهندسي ووكيل إدارة المرور بعمل دراسة جدوى لهذه التحويلات وبحثها من كافة النواحي وعرض نتائج الدراسة عليه في أقرب وقت لاتخاذ أفضل القرارات.

وخلال تفقده لعدد من الشوارع وميادين العاصمة ووجه محافظ المنوفية رئيس حي شرق وغرب شبين الكوم بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة والإنارة والحفاظ على الميادين التي تم تطويرها مع ضرورة إستكمال تطوير ورفع كفاءة باقي الميادين وذلك وفق خطة زمنية لإعادة الرونق الجمالي للميادين العامة وإيجاد متنفس حضارى للمواطنين، وذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بدءًا بمدينة شبين الكوم بهدف إعادة الرونق الحضارى للمحافظة.

جدير بالذكر أنه قد سبق وتم الإنتهاء من (6) ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم بعد إعادة تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية وذلك بالمشاركة المجتمعية.
محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

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