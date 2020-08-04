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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تسجل 1158 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:49 ص
كازاخستان
كازاخستان
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سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 93 ألفًا و820 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية على موقعها الإلكتروني- أن من بين الحالات الجديدة يوجد 555 حالة إيجابية بدون أعراض، كما أن أغلبهم في العاصمة نور سلطان؛ حيث سجلت 220 حالة جديدة، موضحة أنه على مدار الـ24 ساعة الماضية، تعافى 2621 مريضًا من الفيروس وغادروا المستشفيات، ما رفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 65 ألفًا و132 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا 1058 حالة.

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