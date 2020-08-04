الأنبا كيرلس يترأس قداس أربعين رحيل القمص باخوميوس فؤاد

يترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبوتشت؛ السبت المقبل؛ ذكرى الأربعين لرحيل القمص باخوميوس فؤاد كاهن كاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.ويقتصر صلوات القداس الإلهي؛ على مشاركة عدد محدود من الآباء الكهنة، إلى جانب أسرة الراحل القمص باخوميوس فؤاد؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "covid- 19"؛ على أن تبث المطرانية عبر صفحتها قداس الأربعين.أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أنه بناءً على قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، تقرر السماح بالفتح الجزيئي للكنائس لإقامة القداسات الإلهية والإكليل والجنازات بدءًا من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، بما لا يزيد على فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: «نشكر الله للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية، على مدار الأسبوعين الماضيين».وتابعت: «أنه يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح التدريجي خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابة».