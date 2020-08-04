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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمطار تقتل 12 شخصًا وتشرد أكثر من ألف في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:28 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أعلن المقر المركزي لإدارة الكوارث في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد في مطلع الشهر الجاري تسببت في مصرع 12 شخصًا وفقدان 14 آخرين وتشريد أكثر من ألف شخص.

وأفاد المقر- في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني- بأن عدد المشردين ارتفع بمقدار 100 شخص عن اليوم الذي سبقه وبلغ 1025 شخصًا من 628 أسرة.

وعاد 196 شخصًا من 96 أسرة إلى منازلهم، ويقيم 829 شخصًا من 533 أسرة في منازل أقاربهم أو صالات للألعاب الرياضية وغيرها.

وتزداد الخسائر الناجمة عن الأمطار الغزيرة ليرتفع عدد المرافق المتضررة بمقدار 527 مرفقًا عن اليوم السابق إلى 2958 مرفقًا.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الأمطار الغزيرة 5751 هكتارًا بزيادة قدرها 2000 هكتار عن اليوم الذي سبقه.

ولا يزال حظر حركة المرور ساريًا في الطرق والسكك الحديدية نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة إقليميًّا، حيث حظر الدخول إلى 43 طريقًا في سول وإقليم كيونج كي وإقليمي تشونج تشيونج الشمالي والجنوبي، وتم تعليق تشغيل 6 خطوط للسكك الحديدية.

وتم حظر الدخول إلى 10 حدائق وطنية في جبال بوك هان، وتيه بايك، وسوك ري وغيرها، و252 شارعًا أمام الرحلات الجبلية.

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الأمطار تقتل 12 شخصًا وتشرد أكثر من ألف في كوريا الجنوبية

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