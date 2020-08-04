879 إصابة و8 وفيات بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 211 ألفا و281 حالة.وأوضح المعهد، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عن 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و156 حالة.وأفاد بأن هناك 8100 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافى حتى الآن 194 ألف حالة.