34 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و423 حالة.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه من بين الـ 34 إصابة الجديدة، كانت 21 إصابة وافدة من الخارج، و13 إصابة بعدوى محلية، مضيفة أنه من بين الـ 13 إصابة المحلية الجديدة، تم اكتشاف 10 إصابات في العاصمة وضواحيها، منها 6 إصابات في سول، و3 إصابات في إقليم كيونج كي وإصابة واحدة في إنتشون.وأوضحت أن السلطات سجلت الـ 3 إصابات المتبقية في المناطق الأخرى، منها إصابة واحدة في كل من كوانج جو وبوسان وإقليم كيونج سانج الشمالي، مشيرة إلى أنها سجلت من العدد اليومي للإصابات الوافدة أكثر من 10 إصابات لليوم الأربعين على التوالي منذ 26 يونيو الماضي.ولفتت إلى أنه من بين الـ 21 إصابة الوافدة الجديدة، تم تأكيد 7 إصابات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانيء، مضيفة أن الـ 14 إصابة المتبقية كانت للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، منها 8 إصابات في إقليم كيونج كي و3 إصابات في سول وإصابة واحدة في كل من كوانج جو وإقليم تشونج تشيونج الشمالي وإقليم جولا الجنوبي.