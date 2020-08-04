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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينها 30 عدوى محلية.. 36 إصابة جديدة بكورونا بالصين

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:25 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 36 حالة إصابة جديدة بينها 30 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84 ألفا و464 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 28 إصابة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم وحالتين في مقاطعة لياونينغ، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 4 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من شنجهاي ومقاطعة سيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2098 حالة غادر منها 2001 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79030 شخصا، مشيرة إلى أن 21 ألفا و743 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 547 شخصا الملاحظة الطبية أمس.
وتابعت أنه تم أمس تسجيل 21 حالة جديدة بدون أعراض بينها 12 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما زالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 264 حالة منها 112 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 3589 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 38 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 474 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2037 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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