حملة مكبرة على المقاهي والباعة الجائلين بالأقصر

شهدت مدينة الأقصر تنفيذ حملة مكبرة، داخل نطاق مدينة الأقصر، تحت إشراف اللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن، وقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق وبمعاونة رجال المتابعة الميدانية وفريق العمل الميداني بمجلس المدينة، تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وذلك لفض أي تجمعات للباعة الجائلين تزامنا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مما يترتب عليه تزاحم شديد بين المواطنين وكذا متابعة سير العمل بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح "الغول" وقال أن الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر شهدت حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المقاهي والمحال التجارية المخالفة والباعة الجائلين.وأسفرت الحملة عن تحرير ١٤٩ محضر مخالفات متنوعة منها محاضر ( باعة جائلين، وإشغال طريق، وإزالات إدارية ونظافة عامة).يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وتعليمات اللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر لإعادة الانضباط للشارع الأقصري، والعمل على إضفاء الوجه الجمالي، وإلزام كافة الأنشطة التجارية بالضوابط المتعلقة بنشاطها، سواء كانت تنظيميا أو صحيا أو مروريا.