وفاة سعيد العبودى نائب الشرقية إثر أزمة قلبية

توفي العقيد سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس، بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لأزمة قلبية.كما أنه من المقرر أن تشيع جنازته عقب صلاة ظهراليوم الثلاثاء، من ساحة المحطة فى قرية أنشاص الرمل مسقط رأسه.وكان الفقيد بحالة صحية جيدة، حيث شارك بعدد من اللقاءات الانتخابية لمرشحين مجلس الشورى، أخرها بالأمس الإثنين، حيث شارك في لقاء حاشد لدعم مرشحين الحزب.وقال المهندس أحمد الخطيب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت خبر وفاة رجل ما عاهدته إلا بوجه بشوش، مُحب للخير والوطن، هو الأخ الكريم الراحل، النائب اللواء سعيد العبودي، ابن مركز ومدينة بلبيس".وأضاف: "وبهذا المصاب الجلل؛ أتقدم بخالص التعازي لأهل دائرته، ولذويه، وكافة عائلته، وأطلب بكل رجاء، الدعاء لأخانا بظهر الغيب أن يرحمه الله، ويسكنه الفردوس، وأن يصب على قبره شآبيب الرحمة والغفران، وأن يرزقنا نحن وأهله الصبر".