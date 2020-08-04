رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الآن على موقع وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov

توفر لكم جريدة «الدستور» رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع "الدستور" فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، حرصا منها على المتابعة الدورية لجميع متابعيها، حيث تظهر النتيجة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقع الدستور

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي وذلك بعد اعتمادها من وزير التعليم صباح اليوم وكذلك الإعلان عن أوائل الطلبة في امتحانات الثانوي العام.وتمت عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في آخر أسبوع من شهر يوليو وحتى بداية أغسطس وبعد عيد الأضحى وذلك حسبما صرح به مؤخرا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.

يمكن لجميع متابعي "الدستور" الاطلاع على تفاصيل النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الذي توضحها في السطور التالية.

أولاً: الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن النتيجة على موقع الدستور من هنا

ثانياً: كتابة رقم الجلوس الخاص به.

ثالثاً: الضغط على كلمة "النتيجة" الموجودة أسفل رقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم g12.emis.gov

أولاً: الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019\2020 من هنا

ثانياً: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثاً: اضغط على إظهار النتيجة.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 -2020 بالأسم ورقم الجلوس

يشار إلى أنه تم بدأ امتحانات الثانوية العامة في يوم 21 يونيو الماضي وانتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم 21 يوليو.

أدي الطلاب في آخر يوم مادة الجبر والهندسة الخاصة بطلاب الثانوي العام الشعبة الرياضية.

وانتهي طلاب الشعبة العلمية من الامتحانات يوم 19 يوليو بتأدية مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية العلمية.

أما طلاب الشعبة الأدبية فى الصف الثالث الثانوي فقد انهوا الامتحانات فى نفس اليوم بمادة علم النفس.

كما يتم تصحيح المواد التي ينتهي الطلاب من امتحانها خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر يوليو الجاري.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء عقب المؤتمر الصحفي الذى سوف يعقده وزير التعليم.