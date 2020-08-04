«الثانوية العامة» نتيجة الصف الثالث الثانوى 2020.. نتيجتك عندنا

يقدم «الدستور» خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 برقم الجلوس من خلال الرابط الذي توفره الجريدة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.





يوعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف.

وتكون نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس الدور الأول متاحة رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، فور اعتمدها من وزير التربية والتعليم، والحصول عليها بكل سهولة لطمأنة الطلاب الذين انتابهم القلق والحيرة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال الفترة القليلة الماضية، ويرجع ذلك لحرمان طلاب الثانوية من إكمال صفوفهم التعليمية داخل المدارس بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وأعلن مصدر من وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2020 اليوم الثلاثاء ليتمكن جميع طلاب الثانوية العامة 2019 من الحصول على نتيجتهم، وسيتم إعلانها عبر جريدة الدستور والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس على الدستور

ومن المقرر ظهورها اليوم وبعد ساعات قليلة من الآن بأبسط أنواع وبدون عناء البحث عن البوابة الإلكترونية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2020، ويوفر موقع الدستور رابط مباشر للحصول على النتيجة بدون الحاجة للدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2020.. نسب نجاح العينة العشوائية

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإعلان عن نسب نجاح العينة العشوائية لطلاب الثانوية العامة، والتي بلغت في اللغة عربية 95.4٪، وباللغة الإنجليزية 90.2٪، والفيزياء 79.4٪، وبالأحياء 87٪، وبالتاريخ 89.1 %، وبالجغرافيا 94.8٪، وبالفلسفة 91.8٪، وبالكيمياء 86.3٪، و87% للتفاضل والتكامل، و94.5% للجولوجيا، و86.3 % للكيمياء، و87% للرياضة التطبيقية، وعلم النفس والاجتماع 95 ٪، ولم يتبق سوى مادة اللغة الأجنبية الثانية.

رابط نتيحة الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2020 فور اعتمادها رسميًا وستكون متوفرة عبر موقع جريدة الدستور ( من هنا ) والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة ( من هنا ).





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين في يناير الماضي حول العالم ولكن في مصر ظهرت أول حالة في يوم 24 يناير 2020.