تسجيل 226 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا صباح اليوم الثلاثاء عن تسجيل 226 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في مارس الماضي.وسجل معدل الإصابات اليومية في عموم البلاد خلال شهري يونيوو يوليو ارتفاعا ملحوظا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4063 إصابة، بينهم 3345 حالة نشطة.وشملت الإصابات المسجلة أمس مدن ومناطق: طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة وجنزور وترهونة وسيناون والزاوية المركز والزاوية الجنوبية والشاطئ وطبرق وسرت.وبلغت نسبة الإصابات 8.9 بالمئة من عدد الاختبارات التي أجريت أمس والتي وصلت إلى 1157 اختبارا.كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 10 وفيات بسبب الوباء، مع تسجيل حالتي شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 625، فيما بلغ إجمالي الوفيات 93 شخصًا.