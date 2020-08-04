يستعرض «الدستور»، فى هذا التقرير، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس في تمام الساعة العاشرة والنصف.

كما سيقوم وزير التربية والتعليم بإعلان الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجات الأعلى خلال الامتحانات، واعتماد النتيجة، والتي ستكون متاحة على موقع "الدستور" فور اعتمادها رسميًا.

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس على الدستور من هنا

خطوات الحصول على النتيجة

أولًا: الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الثانوي العام على موقع الدستور من هنا.

ثانيًا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثًا: اضغط على إظهار النتيجة.

مؤشرات نتيجة الصف الثالث الثانوي

وشهدت مؤشرات نتائج الثانوي العام ارتفاعًا ملحوظًا بالشعبة الأدبية عن العلمية، كما زادت نسبة النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة بحسب تصريحات الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس امتحانات الثانوية العامة.

كما أكد حجازي أن الكنترولات التى تقوم بعمليات الرصد وجمع الدرجات، ستقوم بإضافة درجات الرأفة للطلاب الراسبين بزيادة 10% للمادة الدراسية الواحدة، وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرط تغير حالة الطالب من راسب لدور ثاني أو من دور ثاني لناجح.

وفى وقت سابق، نفت وزارة التربية والتعليم الشائعات الخاصة بظهور نتيجة الثانوية العامة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.

وأكدت الوزارة أنه من الصعب إعلان النتيجة قبل عيد الأضحى المبارك، خاصٍة أن المعلمين المتخصصين في تصحيح المواد ومراجعة النتيجة قبل اعتمادها سيوف يمنحون عطلة رسمية خلال عيد الأضحى واستئناف العمل بعد العطلة مباشرةٍ.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام صعوبة بالغة خاصة فى ظل مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات احترازية لحماية الطلاب خلال الامتحانات من انتقال العدوى حيث قامت بتعقيم جميع لجان امتحانات الثانوي العام وإلزام الطلاب ومراقبي اللجان والعاملين بالمدارس خلال فترة الامتحانات بارتداء الكمامة.