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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة أمريكية تعلن نجاح اختبار ضد كورونا على الحيوانات

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:16 ص
قطة
قطة
وكالات
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أعلنت شركة "ريجينيرون" الأمريكية للتقنيات الحيوية عن نجاح اختبارات مزيج الأدوية الذي تقوم بتطويره لمنع الإصابة بفيروس كورونا وعلاج المصابين، على الحيوانات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الشركة، إن الدواء من نوعين من الأجسام المضادة أثبت قدرته على "عرقلة الإصابة بالعدوى بشكل شبه كامل"، مشيرة إلى أنه قادر أيضا على تقليص مستوى العدوى أثناء إدخال فيروس أكثر قوة لأجسام الحيوانات.

وأضافت أن نتائج اختباراتها كانت مشابهة أو تجاوزت نتائج الاختبارات الأخرى على الحيوانات لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وأكدت الشركة أن القرود والهامستر التي تم اختبار الأدوية عليها، لم تظهر أي سوء لحالتها بعد العلاج، ما يعتبر دليلا على أن الأدوية لن تزيد من شدة أعراض المرض لدى البشر.

وأضافت الشركة أنها قد بدأت بالاختبارات السريرية للأدوية على البشر.

وكانت "ريجينيرون" قد وقعت عقدا مع الحكومة الأمريكية بقيمة 450 مليون دولار لتطوير الأدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وتجري عدة شركات أخرى اختباراتها للأدوية المبنية على الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

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