«الطيران الأمريكية» تطلب تعديلات جديدة على «بوينج 737»

أعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الطيران في الولايات المتحدة مجموعة جديدة من المتطلبات التي يتوجّب على بوينج تلبيتها قبل السماح لطراز 737 ماكس بالتحليق مجددا.وطلبت الهيئة الفدرالية للطيران مجموعة من التعديلات من أجل "معالجة الوضع غير الآمن" للطائرة، وفق ما جاء في إشعار يستوجب الرد في غضون 45 يوما من صدوره.وسبق أن بحثت بوينج إدخال تعديلات على هذا الطراز مثل تحديث نظام منع السقوط وأيضا تزويد الطراز ببرمجية جديدة ومراجعة دليل الطيران الخاص بالطراز من أجل إدخال إجراءات جديدة تتعلق بالطاقم.ولا تشمل المتطلبات بروتوكولات جديدة لتدريب الطيارين.وقال المتحدث باسم الهيئة إن هذه المتطلبات ستعلن في مذكرة أخرى تصدر لاحقا.وكانت الهيئة قد أعلنت سابقا أنها لن تسمح لبوينج 737 ماكس بالتحليق مجددا إلا بعد التثبّت من تلبيتها كل متطلبات السلامة.