شكوك حول تطوير كوريا الشمالية صواريخ باليستية بالنووى

رجح تقرير سري للأمم المتحدة أن كورويا الشمالية قد تكون قامت بتطوير أجهزة نووية صغيرة لتركيبها على صواريخها الباليستية.وحسبما أفاد موقع "فرانس برس" جاء في تقرير أعده خبراء مستقلون، أن بعض الدول، توصلت إلى الاستنتاج بأن التجارب النووية الست الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، ساعدتها في تطوير "أجهزة نووية صغيرة".وتمت إحالة التقرير إلى اللجنة الخاصة بالعقوبات الدولية والتابعة لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين.يذكر أن كوريا الشمالية أجرت آخر تجربة نووية لها في عام 2017، وذلك قبل فترة انفراج قصيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة واللقاءات بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.