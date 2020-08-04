يقدم لكم «الدستور» رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها رسميا من جانب وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتائج الامتحانات التى خاضها الطلاب فى الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، ويمكن الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط من خلال الرابط المخصص للنتيجة على موقع الدستور من هنا

تعلن وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء نتيجه الثانويه العامه الدور الأول 2020 وذلك بعد اعتمادها رسمياً والإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية، حيث يتم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة وهنا فى الدستور نوفر رابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على natiga.dostor.org

* الدخول على موقع الدستور.

* اختيار نتيجة الثانوية العامة من الصفحة الرئيسية.

* ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.

* اضغط على كلمة "اظهر النتيجة".

نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

* الدخول علي رابط النتيجة على بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

* إدخال الاسم بالكامل كما هو مدون في رقم جلوسك.

* إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

* اضغط على إظهار النتيجة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بتأجيل نتيجة الثانوية العامه 2020 لبعد عيد الأضحي المبارك وذلك لتقليل حده التوتر بين الطلبة وأوليا أمورهم نظراً لترقب ظهور النتيجة على المواقع والبحث المستمر على محركات البحث من أجل الحصول عليها.

وأيضا للمراجعة على النتائج مرة أخرى وإكمال إدخالها بشكل كامل عبر موقع الوزارة وتوفير الوقت الكافي في المراجعة والتصحيح أيضا فتم تصحيح جميع نتائج المواد التعليمية وتبقت نتيجة اللغة الأجنبية الثانية فكان من الضروري الانتظار وقت كافي لكي تيم توزيع النتيجة بشكل صحيح وسليم خارج عن أي خاطئ ممكن أن يتم الوقوع بها.

وستيم توزيع النتائج أيضا بكافة مدارس جمهورية مصر العربية بعدها بأيام قليلة جدا لكي يتمكن الطالب من جمع الأوراق المطلوبة في حالة الحصول على المجموع بالكلية المراد دخوله والتقديم لها.