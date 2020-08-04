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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأقباط يبدأون صوم السيدة العذراء مريم.. الجمعة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:37 ص
الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة المقبلة 7 أغسطس الجاري، لصوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس الجاري.

ويتجهز الأقباط لاستقبال صوم العذراء مريم بحجز القداسات الإلهية بالكنائس المختلفة بالإيبارشيات، والتى تستأنف القداسات الإلهية تزامنا مع صوم السيدة العذراء مريم بإجراءات احترازية مشددة.

وفرضت الكنائس، خلال فتحها، إجراءات التسجيل لحضور القداسات الإلهية، بالإضافة إلى تشديدها على التزام الأفراد بارتداء الكمامة خلال صلواتهم بالقداس الإلهى، مع عدم تركها إلا عند التناول.

وتقيم الكنيسة الأرثوذكسية، طيلة فترة صوم السيدة العذراء مريم، أكثر من قداس لإتاحة أكبر مشاركة للأقباط في صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تلغي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات الصوم التى تقيمها على مدار 15 يوما، وبثها أونلاين، وذلك منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد "covid - 19"، لاسيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط.

أما عن فتح الأديرة الخاصة بالسيدة العذراء، خلال فترة الصوم، فأعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بسمالوط، في بيان له، فتح أبوابه للزيارات، وذلك في الفترة من 7 وحتى 22 أغسطس الجاري.

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