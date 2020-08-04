أكثر من 5 ملايين إصابة بكورونا فى أمريكا اللاتينية والكاريبى

تخطّت حصيلة بفيروس كورونا في أمريكيا اللاتينية والكاريبي خمسة ملايين إصابة أكثر من نصفها في البرازيل، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس".كما تخطّت حصيلة وفيات الوباء في المنطقة مئتي ألف حالة. وسجّلت البرازيل 2،75 مليون إصابة بالوباء وأكثر من 94 ألف وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.