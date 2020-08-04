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الثلاثاء 04 أغسطس 2020 الموافق 14 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر تفاصيل حادث حمو بيكا في مارينا.. مفاجأة في النيابة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:03 ص
حادث حمو بيكا
حادث حمو بيكا
أحمد فوده
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أكد عمرو نجيب أحد ضحايا الحادث المروري الذى وقع صباح الاثنين بقرية بورتو مارينا، والذي عرف بحادث "حمو بيكا" المطرب الشعبى، أن الأخير عرض عليهم فى البداية التكفل بتصليح سياراتهم التالفة، ولكن عقب وصول المحامى الخاص به، تغير الكلام تمامًا وأصبح "بيكا" فى قمة غضبه وترك القسم مستقلًا سيارته الشهيرة، ومكث بها حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور": "قامت النيابة بإحالة المتهم الذى اعترف بقيادته للسيارة صاحبة الواقعة لإجراء التحاليل اللازمة التي أثبتت تعاطيه لمخدر الحشيش، وتم احتجازه بقسم مارينا ٢، وتم تحرير محضر ٩٠٧ لسنة ٢٠٢٠".

وبالنسبة للفيديو الذي بثه بيكا عبر اليوتيوب لتبرئة نفسه من الواقعة، قال عمرو إن الفنان الشعبى ادعى أن السيارات المتضررة كانت تقف صف ثانى، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، لأن مرتادى الساحل الشمالي بصفة عامة وقرية مارينا بصفة خاصة يعلمون جيدًا أن هناك لا يوجد صف ثانى بالمرة للسيارات، وهو الادعاء الذي يحاول المتهم الترويج له مع فريق دفاعه.

وأكد أنه وباقى المتضررين من الحادث سيتوجهون صباح الغد إلى نيابة العلمين لسماع أقوالهم في الواقعة، ويتوعدن حمو بيكا وفريق دفاعه بتفجير مفاجأة مدوية غدًا فى النيابة.

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