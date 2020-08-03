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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدستور غداً

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:36 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدستور
الدستور
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يقدم لكم موقع «الدستور» نتيجة الثانوية العامة 2020 وذلك من خلال الرابط المخصص للنتيجة على الموقع من هنا.

يترقب اولياء أمور طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019\2020، والتى سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات من صباح غداً الثلاثاء، بعد مؤتمر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


ويشهد محرك البحث العالمي جوجل الان بحث شديد علي موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفه نتيجة الثانوية العامة 2020 في مصر بالاسم مما يتسبب فى فشل الاتصال بالموقع بسبب الضغط الكثيف، ولذلك يوفر موقع « الدستور » رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوي العام  2020 .. للتعرف علي النتيجة اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدستور

وسيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الثانوي العام بشعبيتيه العلمية والأدبية عبر الرابط المخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوي العام على موقع ـ«الدستور» بدلاً من البحث علي موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للنتيجة والذى سيشهد ضغط وبطء بسبب كثرة الزيارات.

وبلغت نسبة النجاح في العينة العشوائية التي أعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعلم كالاتي :

* اللغة عربية 95.4٪ .

* اللغة انجليزية 90.2٪ .

* الفيزياء 79.4٪ .

* بالأحياء 87٪ .

* بالتاريخ 89.1 % .

* بالجغرافيا 94.8٪ .

* بالفلسفة 91.8٪ .

* بالكيمياء 86.3٪ .

* للتفاضل والتكامل 87% .

* للجولوجيا 94.5% .

* للكيمياء 86.3 % .

* للرياضة التطبيقية 87% .

* علم النفس والاجتماع 95 ٪ .

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس على الدستور

الجدير بالذكر ان جمهورية مصر العربية تعامي من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء محافظاتها الكبري والصغري ، وجاء اداء امتحانات الثانوية العامه في ظروف صعبه فكانت الوزارة تفكر في الغاء الامتحانات من عدمه وما هي البدائل التي يمكن تواجدها في حاله الغاء الامتحانات وهل هذا صحيح ان يتم الالغاء او ان تجري الامتحانات في موعدها التي يتم الاتفاق عليه ولكن بحذر شديد وذلك ما فعلته الوزارة هو تأمين الطالب بشكل كامل وسليم من اولا عملات الغش التي من المتوقع ان تتم داخل اللجان ثانيا صحتهم من تعقيم الفصول والمدارس والمداخل والمخارج لها لكي يحد تماما بل يمنع نقل العدوي بين الطلبه من توفير ( جهاز كشف الحراره ومواد التعقيم من جوانتي ومطهرات ) وتواجد عربات الاسعاف بكل مستلزماتها جارج كل لجنة تحسبا لاي ظرف.

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