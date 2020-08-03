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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الانتهاء من تطوير مستشفى الداخلة بتكلفة 350 مليون جنيه

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:30 م
تطوير مستشفى الداخلة
تطوير مستشفى الداخلة
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن افتتاح مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادى الجديد بعد استكمال مشروع تطويرها بشكل كامل بحلول مارس المقبل 2021، بتكلفة كلية قدرها 350 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه سبتمبر الماضى 2019 ويمتد حتى مارس 2021.

أوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف تطويرًا شاملًا للمستشفى تحت مسئولية الديوان العام لوزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 60 مليون جنيه، صرف منها 41.6 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 69%.

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