الانتهاء من تطوير مستشفى الداخلة بتكلفة 350 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن افتتاح مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادى الجديد بعد استكمال مشروع تطويرها بشكل كامل بحلول مارس المقبل 2021، بتكلفة كلية قدرها 350 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه سبتمبر الماضى 2019 ويمتد حتى مارس 2021.أوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف تطويرًا شاملًا للمستشفى تحت مسئولية الديوان العام لوزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 60 مليون جنيه، صرف منها 41.6 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 69%.