الهند تفرض حظر التجول في كشمير خوفًا من وقوع احتجاجات

فرضت الهند حظر تجوّل في كشمير قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي الحكم شبه الذاتي في المنطقة المضطربة، وفق ما أعلن مسئولون ليل الإثنين بعد ورود تقارير استخبارتية عن احتجاجات تلوح في الأفق.وجاء في القرار الحكومي الصادر أن "هذه القيود ستدخل فورا حيّز التنفيذ، وستبقى سارية يومي الرابع والخامس من أغسطس" في مدينة سريناجار.وقال مسؤول رفيع في الشرطة لوكالة "فرانس برس" طالبًا عدم كشف هويته إن "حظر التجول التام" يعني أنه لا يحق للناس التنقل إلا بتصريح خاص يقتصر عادة على الخدمات الأساسية على غرار عمل عناصر الشرطة والطواقم الطبية.ومنطقة كشمير الواقعة في جبال هيملايا خاضعة أصلا لقيود لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تزايد الإصابات فيها، تشمل الحد من الأنشطة الاقتصادية والتنقلات.وجاء في القرار أن الإغلاق المفروض لاحتواء الفيروس سيمدد حتى الثامن من أغسطس.وجابت سيارات الشرطة مدينة سريناجار ليلا وقد استخدم الشرطيون مكبرات الصوت لإبلاغ المواطنين بضرورة ملازمة منازلهم في اليومين المقبلين، وبدأت السلطات تشديد القيود في وادي كشمير اعتبارًا من الأول من أغسطس.