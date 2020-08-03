حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 4 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تناقش موضوعًا هبط عليك فجأة وورطك في قضية لا ناقة لك فيها ولا جمل ووضعك أمام موقف حرج وصعب في الوقت نفسه.عاطفيًا: يلجأ إليك الحبيب ويتّكل عليك لإيجاد حلّ لمشكلة عابرة، فتقف إلى جانبه وتساعد بكل إمكاناتك.صحيًا: إذا وجدت نفسك متعبًا عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجبًا عليك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.