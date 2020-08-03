حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 4 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: كن حذرًا من بعض الأشخاص الوصوليين في تعاملهم معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان.عاطفيًا: تعيش أوقاتًا مميزة، وقد يحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك.صحيًا: التفريط في الصحة خطأ كبير بحق نفسك، ولن تشعر بالندم إلا بعد فوات الأوان.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.