وائل الفشني يرد على ادعاءات شاكوش حول تتر «واحة الغروب»

رد المطرب وائل الفشني، على ادعاءات مغني المهرجانات حسن شاكوش، بأن تتر "واحة الغروب" مأخوذ من التراث الصعيدي.وقال الفشني، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "كلام شاكوش خاطئ جدا، فالأغنية ارتجال مأخوذة عن الشيخ أحمد برين".وأضاف: "هو سافر الواحات، وأنا سافرت الصعيد لكي نستطيع إيجاد كلمات التتر، والأغنية لم تكن من التراث الصعيدي مثلما قال حسن شاكوش".وأردف الفشني: "الأغنية متعوب عليها، ومينفعش يتقال إنها من التراث، ولم أكن أتخيل النجاح الذي وصل إليه تتر مسلسل واحة الغروب، لكن اللي بيتعب على أي حاجة ربنا بيديها له".ولفت الفشني، إلى أنَّه يعمل مع الملحن تامر كروان، ملحن الأغنية، منذ عام 2006، مشيرًا إلى أنه اكتشفه وقدمه للجمهور، مردفا: "هو يحب صوتي وأنا أشكره، ويعلم جيدًا أنه سيضعني في عمل مناسب، وأحقق نجاحا كبيرًا".