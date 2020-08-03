تعاون جديد يجمع حسن شاكوش وعمر كمال في صيف 2021 (فيديو)

نشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال مقطع فيديو جديد مساء الإثنين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ للإعلان عن عمل جديد يجمعه بحسن شاكوش المقرر طرحه في الموسم الصيفي المقبل.وظهر كلًا من حسن شاكوش وعمر كمال والقائمين على الأغنية الجديدة في مقطع الفيديو، قائلين: "انتظرونا في تراك جديد لصيف عام 2021".وطرح عمر كمال وحسن شاكوش مؤخرًا أغنية بعنوان شوكلاته سايحه جوه كيك، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو، كما كسرت الأغنية حاجز الـ26 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع Youtube.